Оппозиция Германии призывает правительство отказаться от «Северного потока — 2»

Оппозиционная немецкая Свободная демократическая партия (СвДП) призвала правительство оказать давление на Россию из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы должны оказать давление на Россию. Мы призываем министра иностранных дел (Хайко) Мааса противостоять России на всех дипломатических уровнях и во всех международных организациях по делу Навального. Проект «Северный поток 2»... Мы призываем к мораторию на его продолжение до выяснения ситуации с Навальным. При нынешних обстоятельствах его продолжать невозможно», — заявила в Бунденстаге депутат СвДП Рената Альт.

Отмечается, что Альт также потребовала ввести санкции против всех людей, в отношении которых Навальный вел расследование.

Мы должны отказать им во въезде в ЕС и заморозить их счета», — сказала депутат.

Ранее Spiegel со ссылкой на главу разведки Германии Бруно Каль сообщало, что Алексей Навальный мог якобы подвергнуться воздействию «более жесткого» варианта «Новичка».

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

В настоящий момент Навальный находится в Германии, его вывели из искусственной комы. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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