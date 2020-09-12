Саммит «нормандской четверки» состоится в течение «следующих недель»

Политические советники лидеров государств «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия, Франция) договорились, что следующий саммит состоится «в течение следующих недель». Об этом сообщает Офис президента Украины, передает РИА «Новости».

«Достигнута договоренность встретиться в формате советников лидеров стран-участниц «нормандской четверки» в течение следующих недель и продолжить обсуждение выполнения Парижских договоренностей и подготовки Берлинского саммита в нормандской формате», — говорится в сообщении.

Накануне глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак выразил уверенность, что саммит глав стран-участников «нормандской четверки» все равно будет проведен до конца текущего года.

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