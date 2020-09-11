Против члена КС Белоруссии Ивана Кравцова открыли уголовное дело

В Белоруссии Департамент финансовых расследований открыл уголовное дело в отношении члена Координационного совета белорусской оппозиции Ивана Кравцова. Об этом в эфире телеканала СТВ сообщил старший инспектор ДФР Комитета госконтроля Артем Дунько.

Он уведомил, что дело против представителя КС было возбуждено по статье 210 УК РБ (хищение в особо крупном размере путём злоупотребления служебными полномочиями)».

Как уточнил Дунько, с участием Кравцова «были проведены нелегальные операции по отмыванию и обналичиванию средств».

Ранее пресс-служба Координационного совета белорусской оппозиции сообщила об исчезновении Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова. Позже выяснилось, что Колесникову задержали по подозрению в попытке захвата власти в стране, а Кравцов и Родненков въехали на Украину.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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