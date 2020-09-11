Тихановская допустила избрание нового президиума КС оппозиции Белоруссии

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская допустила избрание нового президиума КС белорусской оппозиции. Об этом она сказала в интервью порталу tut.by.

Она констатировала, что только несколько членов президиума остались на свободе. При этом никто из тех, кто находится в президиуме, не подает заявки о выходе из КС.

«Мы обсуждаем, как будем работать дальше. Возможно, будет избран новый президиум», — сказал Тихановская.

Ранее сообщалось, что члены КС Мария Колесникова и юрист Максим Знак проходят подозреваемыми по уголовному делу, открытому по статье о призывах к захвату власти. В настоящее время они находятся под стражей.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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