На Украине заявили о невозможности выполнить Минские соглашения

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что Минские соглашения нельзя пока выполнить из-за невозможности проведения выборов в Донбассе.

По его словам, в нынешних условиях провести выборы не удастся, а в договоренностях сказано, что сначала выборы, а потом все остальное. Притом он отметил, что, когда эти соглашения подписывались было уже понятно, что их не выполнят.

«Мы сейчас находимся в достаточно непростой ситуации: есть минские соглашения, но они не могут быть выполнены в силу понятных причин», — объяснил Кравчук в интервью «Радио НВ».

Однако, он согласился, что такие договоренности не могут быть отменены одной стороной. В связи с этим он призвал искать «выход через нормандский формат».

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