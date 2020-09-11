Чехия призвала Белоруссию избежать повторения «украинского сценария»

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал избегать повторения «украинского сценария» в Белоруссии, передает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал после встречи глав правительств стран «вишеградской группы» (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия).

«Мы должны избегать украинского сценария. Белорусы должны принять решение о будущем своей страны», — сказал Бабиш.

Политик также отметил, что белорусам нужно самим провести «свободные выборы».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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