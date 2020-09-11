Госдеп: ситуация в Белоруссии не является соперничеством между РФ и США

Первый замгоссекретаря США Стивен Биган заявил, что ситуация в Белоруссии не соревнование между Соединенными Штатами Америки и Россией, передает РИА «Новости».

«Это не соревнование между США и Россией, а между правителем и народом, на правление которым он претендует», — заявил Биган.

По его словам, американская сторона не придерживается мнения, что Москва должна оказывать поддержку президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

«Большинство белорусов считают Россию страной, наиболее близкой их сердцу, и мы уважаем эти чувства и суверенный выбор. Но мы не понимаем, как Москва может поддерживать подобный режим и подобное насилие против мирных граждан», — сказал Биган.

Он также выразил мнение, что если Кремль продолжит двигаться по этому пути, то «он рискует обратить белорусский народ, который ни в чем не обижен на Россию, против Москвы».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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