Против Порошенко возбудили 15 новых дел

Служба безопасности Украины возбудила 15 новых дел против экс-главы государства Петра Порошенко, сообщил его адвокат Игорь Головань. Слова защитника передает РИА «Новости».

Головань рассказал, что дела возбуждены в том числе по статьям «госизмена», «посягательство на территориальную целостность», «финансирование терроризма», «захват государственной власти», «присвоение чужой собственности», и «вмешательство в работу электронно-вычислительных машин компьютерных сетей».

«Абсолютно по тем же лекалам скроены эти производства, то есть там есть куча разного рода статей Уголовного кодекса», — добавил адвокат.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Порошенко собирает бойцов: в Раде назвали дату госпереворота

— Против Порошенко завели новое дело

— Порошенко сравнил российские санкции с государственной наградой