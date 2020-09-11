Против Порошенко возбудили 15 новых дел
Служба безопасности Украины возбудила 15 новых дел против экс-главы государства Петра Порошенко, сообщил его адвокат Игорь Головань. Слова защитника передает РИА «Новости».
Головань рассказал, что дела возбуждены в том числе по статьям «госизмена», «посягательство на территориальную целостность», «финансирование терроризма», «захват государственной власти», «присвоение чужой собственности», и «вмешательство в работу электронно-вычислительных машин компьютерных сетей».
«Абсолютно по тем же лекалам скроены эти производства, то есть там есть куча разного рода статей Уголовного кодекса», — добавил адвокат.
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