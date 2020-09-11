Лавров назвал нелепыми действия Германии по ситуации с Навальным

Россия надеется, что Германия выполнит свои обязательства в ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Его слова передает РИА «Новости».

«Надеюсь, эти нелепые действия будут прекращены и Германия ну хотя бы ради репутации немецкой пунктуальности выполнит свои обязательства по договору с РФ», — сказал министр.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт считает вероятным, что Навального могли отравить.

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