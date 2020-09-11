Трамп заявил, что считает плюсом хорошие отношения с Путиным и Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что не согласен с теми, кто упрекает его за хорошие отношения с главами РФ и КНДР, сообщает ТАСС.

«Ладить с иностранными державами - это неплохо. Мы пытаемся научить этому СМИ и тех глупцов, которые так долго руководили нашим правительством <...>. «Он ладит с Путиным - это ужасно». Нет, это хорошо», — сказал Трамп на выступлении перед избирателями в Мичигане.

Он также аналогично высказался о добрых отношениях с главами КНР, Японии и КНДР.

«Это нормально — не вступать в войну», — заключил Трамп.

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