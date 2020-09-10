Вучич заявил, что Путин и Лавров извинились за пост Марии Захаровой

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что российский лидер Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров извинились за пост официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которым она прокомментировала визит сербской делегации в Вашингтон. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сербский лидер провел телефонные переговоры с Путиным и Лавровым.

Вичич отметил, что с президентом России у него состоялся отличный разговор.

«Думаю, что вы могли видеть по реакции России, после неосмотрительного поста Марии Захаровой, каково уважение российского государства ко мне лично и к Сербии», — сказал глава Сербии.

По его словам, российские президент и глава внешнеполитического ведомства РФ никогда ни за что не извинялись перед ним, но из-за поста Захаровой оба это сделали.

«Притом, что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы не этого не упомянул. Считаю, что у нас хорошие отношения и это для меня проходной и неважный инцидент», — резюмировал Вучич.

Ранее сербская делегация во главе с президентом Александаром Вучичем посетила Вашингтон, где встретилась с премьером самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти, стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента США Дональда Трампа.

В сербских СМИ появилась фотография, на которой Вучич сидит на стуле на расстоянии от стола Трампа. Снимок на своей странице в Facebook прокомментировала Захарова, разместив к нему скриншот из фильма «Основной инстинкт» с известной сценой «нога на ногу».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин и Вучич провели телефонные переговоры