Кравцов и Родненков рассказали, когда вернутся в Белоруссию

Члены Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и его соратник Иван Кравцов рассказали в интервью интернет-изданию «Страна.ua», что намерены вернуться в Белоруссию через две-три недели.

«В течение двух или трех недель», — ответил Кравцов на соответствующий вопрос.

При этом оппозиционеры ранее заявляли, что хотят уехать с Украины в Литву и Польшу. Как они объяснили, это нужно, чтобы «сделать возвращение в Белоруссию более ярким», что требует подготовки.

Ранее пресс-служба Координационного совета белорусской оппозиции сообщила об исчезновении Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова. Позже выяснилось, что Колесникову задержали по подозрению в попытке захвата власти в стране, а Кравцов и Родненков въехали на Украину.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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