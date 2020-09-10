Помпео признался, что США противодействуют России наряду с сотрудничеством

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News заявил, что Вашингтон ведет с Россией диалог по многим темам, однако в то же время оказывает стране противодействие.

Помпео прокомментировал информацию от экс-главы разведывательного отдела министерства внутренней безопасности США Брайана Мерфи, который говорил, что высшие чиновники ранее поручали подчиненным в отчетах занижать уровень угроз «вмешательства РФ в американские выборы». По словам госсекретаря, администрация оказывает реальное давление на Россию. По его прогнозам, в настоящее время американская сторона уже ввела санкционные меры против 200-300 человек.

Также Помпео отметил, что Соединенные Штаты сотрудничали с Россией в разных сферах, например, антитерроризма. Притом в Белом доме воспринимают всю угрозу, исходящую от РФ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Американские демократы потребовали немедленных антироссийских санкций

— Трамп заявил, что у него нет данных о причастности РФ к инциденту с Навальным

— США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение санкций против РФ