Кипр опроверг сообщения о блокировке санкций ЕС против Минска

Источник в кипрском МИД заявил, что власти Кипра не пытаются блокировать принятие санкций Евросоюза против Белоруссии из-за спора с Турцией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нет, это неправда, что Кипр блокирует санкции ЕС против Белоруссии до внесения в санкционный список турецких компаний», — сказал источник.

Ранее СМИ сообщали, что страны ЕС не могут ввести санкции в отношении белорусских властей, так как Кипр блокирует данное решение, требуя ввести аналогичные меры против Турции из-за буровых работ в экономической зоне Кипра.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались забастовки и несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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