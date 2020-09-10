Песков оценил сообщения об атаке российских хакеров на Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил сообщения о причастности российских хакеров к нападению на американскую фирму, консультирующую кандидата в президенты Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом пишет РИА «Новости».

По словам Пескова, Кремль не в курсе, о какой фирме идет речь и что значит «поддерживаемые российским государством».

«Похоже на очередную ерунду», — сказал представитель Кремля.

Ранее агентство Reuters сообщило, что корпорация Microsoft предупредила одну из основных компаний-консультантов Байдена о том, что она якобы подверглась атаке российских хакеров.

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