Песков высказался об обещании Путина создать комиссию по Навальному

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о вероятном недопонимании, комментируя информацию о том, что глава государства Владимир Путин в разговоре с премьером Италии Джузеппе Конте якобы пообещал создать комиссию по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я не исключаю, что произошло какое-то недопонимание. Действительно, тема «берлинского больного» затрагивалась, и президент информировал Джузеппе Конте, что уже проводятся доследственные действия», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что нет оснований возбуждать уголовное дело, потому что анализы не показали отравляющие вещества.

Ранее Конте заявил, что Путин в разговоре с ним пообещал создать комиссию для расследования инцидента с Алексеем Навального.

«Президент Путин заверил меня, что Россия намерена прояснить произошедшее, сообщив, что намеревался создать комиссию по расследованию, а также выразил готовность работать с германскими властями», — сказал Конте.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске и госпитализировали, так как блогеру стало плохо. Позже Навального перевезли в Германию. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт считает вероятным, что Навального могли отравить.

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