Лукашенко встретился с российским послом

Белорусский президент Александр Лукашенко встретился с послом России в республике Дмитрием Мезенцевым. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ходе встречи Лукашенко отметил, что Минск и Москва в последнее время значительно продвинулись в решении накопившихся проблем. Он выразил надежду, что данная динамика сохранится.

Также сообщается, что Мезенцев подарил президенту копии карт российских губерний 19 века, в границах которых потом была создана Белоруссия.

«Это еще одно подтверждение справедливости границ Белоруссии, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому», — сказал посол.

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