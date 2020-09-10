Лукашенко встретился с российским послом
Белорусский президент Александр Лукашенко встретился с послом России в республике Дмитрием Мезенцевым. Об этом сообщает РИА «Новости».
В ходе встречи Лукашенко отметил, что Минск и Москва в последнее время значительно продвинулись в решении накопившихся проблем. Он выразил надежду, что данная динамика сохранится.
Также сообщается, что Мезенцев подарил президенту копии карт российских губерний 19 века, в границах которых потом была создана Белоруссия.
«Это еще одно подтверждение справедливости границ Белоруссии, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому», — сказал посол.
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