Лукашенко: Белоруссия должна уже в этом году вернуться к безопасному периоду

Белоруссия должна уже в этом году вернуться к безопасному периоду, заявил глава государства Александр Лукашенко. Об этом пишет «БелТА».

Лукашенко отметил, что в настоящее время республика переживает непростой, острый период.

«Наверное, впервые в истории нашего государства. По крайней мере, последних 10 лет», — сказал президент, подчеркнув, что он не видит той активности прокуратуры, которая бы соответствовала нынешнему периоду. Лукашенко пояснил, что эта активность должна быть направлена на сохранение страны, ее независимости и безопасности.

«Страна должна вернуться уже в этом году к тому безопасному периоду, который был совсем недавно и который характерен для нашей страны», — заключил белорусский президент.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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