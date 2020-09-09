В ГД прокомментировали арест 65 российских самолетов Украиной
Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал хамством арест 65 российских самолетов Украиной, передает РИА «Новости».
По его словам, подобные «кислотные и агрессивные» действия Киева направлены исключительно на то, чтобы «насолить» России.
«Уже переходит все границы наглость и хамство, которое демонстрируют киевские власти», — сказал депутат.
Он также заверил, что на авиасообщении с Крымом заочный арест самолетов никак не отразиться.
Ранее стало известно, что украинский суд арестовал 65 российских самолетов за полеты на полуостров.
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