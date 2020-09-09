Глава МИД Польши наградил Тихановскую на Международном экономическом форуме

Главу Координационного совета оппозиции Белоруссии Светлану Тихановскую наградили в рамках Международного экономического форума в Польше. Об этом сообщает РИА «Новости».

Мероприятие проходило в городе Карпач. Оно является одним из самых крупных в Восточной Европе.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии получила специальную награду из рук министра иностранных дел Польши Збигнева Рау. Он отметил, что приз является «выражением большой симпатии и прежде всего выражением огромного уважения от нас, поляков, для белорусского народа».

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