Посол РФ заявил, что тема обмена осужденных россиян и американцев не обсуждалась

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что тема обмена осужденных в России американцев на россиян в США не поднималась никогда. Об этом сообщает ТАСС.

Так он прокомментировал публикацию в New Yorker, которую он назвал продолжением курса на «мобилизацию общественного мнения».

По мнению дипломата, публикация статьи мотивирована стремлением «очернить несправедливо осужденных в Америке россиян» и «обелить» осужденного за шпионаж американца Пола Уиллана.

«При этом тема «обмена» осужденных в России американцев на россиян в США нами никогда не поднималась. В статье содержится откровенная ложь», — заключил Антонов.

Ранее сообщалось, что Москва и Вашингтон ведут переговоры об обмене осужденного за шпионаж в России Пола Уилана, однако США не предпринимают активных действий в этом направлении, заявлял адвокат американца Владимир Жеребенков.

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