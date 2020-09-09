В администрации Трампа подтвердили подписание мирового соглашения Израиля и ОАЭ

Пресс-секретарь президента США Кейли Макинэни подтвердила информацию о предстоящем торжественном мероприятии, приуроченном к подписанию мирового соглашения Израиля и ОАЭ. Об этом сообщает ТАСС.

Макинэни уточнила, что подписание состоится в Вашингтоне 15 сентября.

Она подчеркнула, что американский лидер Дональд Трамп примет в Белом доме делегации Израиля и ОАЭ для ратификации соглашения о полной нормализации отношений, которое получило название «Авраамовы соглашения».

Ранее Израиль и ОАЭ при посредничестве президента США Дональда Трампа договорились о полной нормализации отношений и открытии авиасообщения. Позже израильская делегация посетила Эмираты с первым официальным визитом.

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