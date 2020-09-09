Сербия отказалась от военных учений с Белоруссией под давлением ЕС

Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что страна отказывается от участия в любых военных учениях на полгода из-за давления Евросоюза, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что в ближайшее время Сербия не будет принимать участия «в каких-либо учениях или военной деятельности ни с НАТО, ни с ОДКБ, ни с Россией, США, Китаем, Евросоюзом, ни с Востоком, ни с Западом».

По словам Вулина, такое решение обусловлено стремлением сохранить позицию военно-нейтрального государства и избежать нападок на политику и экономику страны.

Ранее стало известно, что Евросоюз потребовал от Белграда не проводить военные учения с Белоруссией.

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