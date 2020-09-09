Суд на Украине арестовал 65 российских самолетов за полеты в Крым
Украинский суд арестовал 65 российских самолетов за полеты в Крым, сообщается в Telegram-канале так называемой прокуратуры Крыма.
Как отмечается, арестованы воздушные судна некоторых российских перевозчиков, которые нарушили порядок въезда/выезда на полуостров и правила международных полетов.
При этом в надзорном ведомстве не уточнили, как будет реализована данная мера.
Там напомнили, что в 2014 году Украина объявила о закрытии над Крымом воздушного пространства и о прекращении функционирования там аэропортов.
Несмотря на это, около 40 российских авиакомпаний осуществляют пассажирские перевозки на полуостров.
Ранее Министерство иностранных дел Украины направило Москве ноту протеста из-за посещения президентом России Владимиром Путиным территории Крыма
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.