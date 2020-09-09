Суд на Украине арестовал 65 российских самолетов за полеты в Крым

Украинский суд арестовал 65 российских самолетов за полеты в Крым, сообщается в Telegram-канале так называемой прокуратуры Крыма.

Как отмечается, арестованы воздушные судна некоторых российских перевозчиков, которые нарушили порядок въезда/выезда на полуостров и правила международных полетов.

При этом в надзорном ведомстве не уточнили, как будет реализована данная мера.

Там напомнили, что в 2014 году Украина объявила о закрытии над Крымом воздушного пространства и о прекращении функционирования там аэропортов.

Несмотря на это, около 40 российских авиакомпаний осуществляют пассажирские перевозки на полуостров.

Ранее Министерство иностранных дел Украины направило Москве ноту протеста из-за посещения президентом России Владимиром Путиным территории Крыма

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.