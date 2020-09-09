Посол ФРГ в РФ: в вопросы двусторонней повестки не входит инцидент с Навальным

Немецкий посол в России Андреас фон Гайр заявил, что инцидент с Алексеем Навальным не является вопросом двусторонней повестки дня. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал в рамках встречи в МИД России с первым замглавы ведомства Владимиром Титовым.

Дипломат добавил, что в ходе встречи также затрагивалась тема, связанная с произошедшим инцидентом, в ходе которой немецкий посол назвал инцидент не входящим в германо-российскую повестку дня.

«При этом он сослался на заявления ЕС, НАТО, Группы семи, а также многих других государств», — подчеркнул Титов.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.

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