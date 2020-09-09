Посол ФРГ в РФ: в вопросы двусторонней повестки не входит инцидент с Навальным
Немецкий посол в России Андреас фон Гайр заявил, что инцидент с Алексеем Навальным не является вопросом двусторонней повестки дня. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее заявление он сделал в рамках встречи в МИД России с первым замглавы ведомства Владимиром Титовым.
Дипломат добавил, что в ходе встречи также затрагивалась тема, связанная с произошедшим инцидентом, в ходе которой немецкий посол назвал инцидент не входящим в германо-российскую повестку дня.
«При этом он сослался на заявления ЕС, НАТО, Группы семи, а также многих других государств», — подчеркнул Титов.
20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Посол ФРГ прибыл в российский МИД по делу Навального
— Лавров: Германия неподобающе относится к запросам России по Навальному
— МИД РФ выразил протест послу Германии из-за ультиматумов в адрес России