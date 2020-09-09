Премьер Польши передал Тихановской ключи от белорусского центра в Варшаве

Премьер министр Польши передал лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской символические ключи от нового белорусского центра в Варшаве. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Премьер подчеркнул, что Польша хочет, чтобы «у белорусов был дом для того, чтобы они могли продолжать бороться за изменения».

Отмечается, что Тихановская поблагодарила Польшу за поддержку.

Новый белорусский центр открылся на территории виллы 1930-х годов в престижном районе польской столицы.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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