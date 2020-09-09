Тихановская заявила, что Белоруссии нужны хорошие отношения с РФ

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что страна нуждается в хороших взаимоотношениях с Россией. Об этом сообщает Reuters.

Соответствующее заявление было сделано в рамках ее визита в Польшу.

Тихановская отметила, что Белоруссия не может отвернуться от своего соседа.

Она добавила, что каждая страна должна принять самостоятельное решение о санкциях в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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