Глава МИД Украины заявил об открытости границ страны для белорусов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что границы страны открыты для белорусов. Об этом сообщает Reuters.

Он отметил, что Украина будет «жестко» реагировать на попытки российских и белорусских спецслужб воспользоваться этим.

Кулеба также заявил, что любое усиление позиций России в Белоруссии в результате беспорядков создает угрозу национальной безопасности Украины.

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