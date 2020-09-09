Глава МИД Украины заявил об открытости границ страны для белорусов
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что границы страны открыты для белорусов. Об этом сообщает Reuters.
Он отметил, что Украина будет «жестко» реагировать на попытки российских и белорусских спецслужб воспользоваться этим.
Кулеба также заявил, что любое усиление позиций России в Белоруссии в результате беспорядков создает угрозу национальной безопасности Украины.
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