Белорусская оппозиция может просить помощи у иностранных государств

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская не исключила, что в будущем оппозиция может обратиться за помощью к иностранным государствам. Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что происходящие в Белоруссии процессы являются внутренними вопросами страны.

Глава Координационного совета оппозиции Белоруссии выразила благодарность другим странам за поддержку и желание оказать помощь, однако призвала уважать суверенитет государства.

«Если мы увидим, что в ближайшем будущем нет шансов для начала диалога, то мы попросим помощи европейских стран. Мы сделаем это открыто», — сказала Тихановская.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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