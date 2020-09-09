Колесникову заподозрили в призывах к захвату власти в Белоруссии

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова подозревается в публичных призывах к захвату власти в республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката задержанной Людмилу Казак.

По словам защитника, Колесникова проходит фигурантом в соответствующем уголовном деле.

Тем не менее, оппозиционер придерживается своих прежних заявлений и не теряет боевого духа, отметила Казак.

Ранее стало известно, что Колесникову поместили в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске.

В Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что ее задержали при попытке незаконного пересечения границы с Украиной.

При этом соратники оппозиционера Антон Родненков и Иван Кравцов рассказали, что Колесникову пытались насильно вывезти из страны силовики, но она порвала свой паспорт.