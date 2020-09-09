Трамп отреагировал на выдвижение его кандидатуры на Нобелевскую премию мира
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал данные о выдвижении его кандидатуры на Нобелевскую премию мира. Соответствующее заявление он разместил в своем Twitter.
Он ответил на публикацию американского юриста и писателя Марка Левина, который опубликовал твит о номинации главы Белого дома.
«Спасибо, Марк!» — написал Трамп.
Ранее депутат парламента Норвегии Кристиан Тибринг-Гедде выдвинул американского лидера на Нобелевскую премию мира за его усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире.
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