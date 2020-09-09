Колесниковой грозит до пяти лет лишения свободы

Член Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова может лишиться свободы на срок от двух до пяти лет. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на отца политика Александра Колесникова.

По его словам, Колесникова арестована по подозрению в призывах к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Белоруссии, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности (статья 361 часть 3 УК РБ).

Ранее сообщалось, что Колесникова помещена в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске.

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