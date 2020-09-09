Колесникова проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти в Белоруссии

Член Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Людмилу Казак.

Отмечается, что пока она единственная из белорусских оппозиционных лидеров в этом статусе.

Ранее сообщалось, что Колесникова помещена в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске.

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