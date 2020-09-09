В Германии не знают, когда ответят на запрос России по Навальному

Правительство Германии не стало уточнять, когда ведомства Берлина дадут ответ на запрос российских властей по Алексею Навальному. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заместителя официального представителя кабмина ФРГ Мартину Фиц.

«Это уже больше не находится в ведении правительства», — сказала она.

При этом представитель МИД ФРГ Мария Адебар сообщила агентству, что власти Германии направили запрос в юстиционное ведомство Берлина, «и там его обрабатывают».

Она подчеркнула, что действия Германии конструктивны, там не отказываются от переговоров по этой теме, однако ждут от России ответов на поставленные вопросы.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Навальный находился в коме. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.

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