Посол ФРГ прибыл в российский МИД по делу Навального

Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр прибыл в Министерство иностранных дел России, куда его вызвали ранее из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что российская сторона ждет германского посла на Смоленке по делу Навального.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Навальный находился в коме. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.

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