На Украине стало меньше недовольных Зеленским

Число граждан Украины, недовольных работой президента Владимира Зеленского, сократилось с 56% до 47%. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные опроса социологической группы «Рейтинг».

«Поддерживают главу государства, согласно свежим данным исследования, 42%. Остальные затруднились ответить», — говорится в сообщении.

Опрос показал, что большинство (50%) недовольных работой президента граждан проживает на востоке Украины. В западной части их оказалось немного меньше (49%), в центральной — 47%, и 46% на юге страны.

Опрос был проведен 30-31 июля. В нем приняли участие 2472 гражданина Украины старше 16 лет. Статистическая погрешность не превышает 2%. Отмечается, что предыдущий опрос показал 36% довольных работой Зеленского граждан и 56% недовольных.

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