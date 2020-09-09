Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Член парламента Норвегии Кристиан Тибринг-Гедде уверен, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заслуживает Нобелевской премии мира за вклад в решение затяжных конфликтов. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По его словам, американский лидер сделал больше для установления мира между народами, чем многие другие номинанты на премию мира.

В своем письме к Нобелевскому комитету Тибринг-Гедде отметил, что администрация президента США, в частности, сыграла ключевую роль в формировании отношений между Израилем и Объединенными арабскими эмиратами.

Норвежский парламентарий также считает, что Трамп повлиял на усиление контактов между Индией и Пакистаном по Кашмиру, на решение проблем с ядерным потенциалом КНДР и др.

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