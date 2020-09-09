Члена Координационного совета оппозиции Белоруссии Марию Колесникову поместили в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске. Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на отца Колесниковой.

«Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу», — поделился мужчина.

Ранее сообщалось, что Марию Колесникову пытались вывезти из Белоруссии. Она порвала свой паспорт и отказалась покидать республику.

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