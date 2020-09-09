Кремль отреагировал на заявление о неопубликованной части разговора «Берлина» и «Варшавы»

ФСБ будет анализировать переданные президентом Белоруссии Александром Лукашенко материалы и сделает выводы об их ценности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что опубликованный разговор между «Варшавой» и «Берлином» о блогере Алексее Навальном является лишь частью всей перехваченной пленки.

Песков отметил, что ФСБ регулярно докладывает президенту о своей работе и, если сочтет нужным, сообщит об итогах анализа этих материалов.

«Если спецслужбы посчитают необходимым — они сделают доклад для главы государства. Это не дело Кремля», — сказал Песков.

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