Лукашенко заявил, что оппозиция хотела «задурить» голову рабочим в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, оппозиция в стране пыталась «задурить» голову рабочим в стране и призывала ее бастовать. Об этом он сказал в интервью российским телеканалам.
При этом он отметил, что на заводах страны ситуация спокойная.
По словам белорусского лидера, некоторые рабочие выходили на акции протестов, возможно они продолжают участвовать в них.
«Есть там какое-то количество людей. Но сегодняшний рабочий – это не рабочий два месяца назад. Задурили мозги некоторым людям. Ни один же завод не остановился», — сказал глава государства, отметив, что «сейчас все работают».
Лукашенко также добавил, что «не было такого, что забастовали заводы», но оппозиционеры создавали ячейки на предприятиях.
«Ну, и рабочим начали: можно не работать и получать деньги. Кто-то, наверное, на это клюнул», — сказал президент.
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