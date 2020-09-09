Лукашенко заявил, что оппозиция хотела «задурить» голову рабочим в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, оппозиция в стране пыталась «задурить» голову рабочим в стране и призывала ее бастовать. Об этом он сказал в интервью российским телеканалам.

При этом он отметил, что на заводах страны ситуация спокойная.

По словам белорусского лидера, некоторые рабочие выходили на акции протестов, возможно они продолжают участвовать в них.

«Есть там какое-то количество людей. Но сегодняшний рабочий – это не рабочий два месяца назад. Задурили мозги некоторым людям. Ни один же завод не остановился», — сказал глава государства, отметив, что «сейчас все работают».

Лукашенко также добавил, что «не было такого, что забастовали заводы», но оппозиционеры создавали ячейки на предприятиях.

«Ну, и рабочим начали: можно не работать и получать деньги. Кто-то, наверное, на это клюнул», — сказал президент.

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