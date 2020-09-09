Песков: еще рано говорить о дате визита Лукашенко в Москву
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока рано говорить о дате визита главы Белоруссии Александра Лукашенко в Москву. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Пока рано (говорить об этом)», — сказал представитель Кремля.
Ранее в СМИ появилась информация, что президент республики приедет в Москву на встречу с российским лидером Владимиром Путиным на следующей неделе. Дипломатический источник агентства, в свою очередь, заявил, что визит Лукашенко в Россию запланирован на 14 сентября.
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