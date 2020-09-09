Лукашенко рассказал, что глава КГБ был уволен из-за задержания 33 россиян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава Комитета госбезопасности республики Валерий Вакульчик был уволен из-за ситуации с задержанием 33 граждан России в конце июля. Об этом рассказал главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.

«Мы спросили, из-за этой всей истории (задержание 33 россиян) лишился своего поста руководитель КГБ? Он (Лукашенко) сказал «да»», — пояснил главред.

Лукашенко рассказал, что ему сообщили о том, что на территорию Белоруссии прибыл автобус с 33 пассажирами, которые в дальнейшем разместились в гостинице, а после перебрались в пансионат.

Когда белорусский лидер спросил руководителей спецслужб, смогут ли они контролировать передвижение всех этих людей и их действия, глава КГБ ответил, что не сможет гарантировать отслеживание действий этого отряда.

«После этого, говорит, я отдал распоряжение их задержать. Начали выяснять, кто, зачем и почему», — приводит Бабаян слова Лукашенко.

29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь, в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

Позже Киев заподозрил задержанных россиян в причастности к террористической деятельности на территории Украины и запросил экстрадицию данных граждан.

14 августа Минск передал задержанных российской стороне.

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