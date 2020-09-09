Силовики устроили обыск в доме Колесниковой в Белоруссии

Неизвестные в масках устроили обыск в доме члена Координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой, ранее коллеги женщины сообщали об ее исчезновении. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в настоящее время вход в подъезд ее дома ограничен, причина этому не называется.

Где находится сама Колесникова, оппозиционеры до сих пор не знают.

При этом люди в масках заявили журналистам, что являются представителями силовых структур, а в здании проходят следственные мероприятия.

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