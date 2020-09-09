Песков: контакты Путина и Трампа до выборов в США не планируются

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа до выборов в США не запланированы. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что для этого пока нет соответствующих поводов.

При этом представитель Кремля добавил, что если такая необходимость возникнет, главы государств организуют телефонный разговор.

«По мере необходимости они легко созваниваются», — произнес Песков.

Как стало известно ранее, президентские выборы в США состоятся 3 ноября.

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