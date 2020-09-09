Лукашенко заявил о сенсационной неопубликованной части разговора о Навальном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что опубликованный разговор между «Варшавой» и «Берлином» о блогере Алексее Навальном является лишь частью всей перехваченной пленки. Об этом рассказал главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, который присутствовал на интервью с белорусским лидером.

По словам Бабаяна, Лукашенко предложил журналистам послушать весь перехваченный разговор. Глава республики добавил, что запись нужно попросить у руководителя ФСБ России, так как пленка хранится у него.

«Но, говорит, я могу вам сказать, что это ерунда, это цветочки. Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки еще впереди», — привел главный редактор радиостанции слова белорусского президента.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск перехватил разговор, который доказывает ложность информации об отравлении Навального.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Навального в коме перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок».

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