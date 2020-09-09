Лукашенко раскрыл детали перехвата разговора «Варшавы» и «Берлина» о Навальном
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что запись разговора между «Варшавой» и «Берлином» о блогере Алексее Навальном была перехвачена станцией радиоэлектронной разведки.
«Мы развернули эту станцию в Гродно, она у нас снабжена суперсовременной техникой, у нас там работают суперпрофессиональные люди, и мы перехватили эту историю», — приводит слова Лукашенко главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.
По словам Бабаяна, который принимал участие в интервью с главой Белоруссии 8 августа, Лукашенко настаивает на подлинности записи.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск перехватил разговор, который доказывает ложность информации об отравлении Навального.
20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Навального в коме перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок».
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