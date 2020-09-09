Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии никогда не были против России

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что протесты в республике никогда не были направлены против России. Об этом она сказала в своем Telegram-канале «Пул первой».

«Ни на каком этапе это не было борьбой против России и, уверена, не станет таковой», — подчеркнула оппозиционер.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались забастовки и несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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