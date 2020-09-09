Песков: проводить традиционную прямую линию с Путиным «было бы излишним»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в текущем году «Прямой линии с Владимиром Путиным» в традиционном формате не будет. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это связано с тем, что в период пандемии COVID-19 глава государства часто обращался к гражданам и проводить теперь традиционную прямую линию «было бы излишним».

При этом представитель Кремля добавил, что в ежегодную пресс-конференцию президента в декабре будут внесены элементы, которые дадут Путину возможность услышать население.

В последний раз Путин общался с россиянами в формате прямой линии в июне 2019 года. Она стала 17-й по счету, впервые выйдя в эфир в 2001 году. Ежегодная большая пресс-конференция также проводится с 2001 года.