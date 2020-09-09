Песков: Москва и Токио при Абэ не приблизились к подписанию мирного договора

При премьер-министре Японии Синдзо Абэ Москва и Токио не приблизились к подписанию мирного договора, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

По его словам, в Кремле сожалеют, что Абэ приходится покинуть политическую деятельность. Тем более, что вся работа Абэ была сосредоточена на одной конкретной цели — решить проблему южной части Курильских островов и выйти на подписание мирного договора.

В то же время, стороны не приблизились к урегулированию этой проблемы, констатировал Песков.

Представитель Кремля выразил надежду, что новый премьер Японии сохранит приверженность ориентировке на развитие отношений с Москвой хотя бы с целью выхода на решение островной проблемы.

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