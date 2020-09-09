Названы темы переговоров Лукашенко и Путина

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на предстоящей встрече в Москве обсудят целый комплекс торгово-экономических вопросов, сообщил ТАСС пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он заявил, что на уровне экспертов и различных ведомств не прекращается работа по многим актуальным вопросам. В частности, белорусские долги, дорожная карта по интеграции, цены на энергоресурсы, поставляемые в Белоруссию, будущее совместной интеграции и взаимодействие по линии огромного количества предприятий.

На будущей встрече будет также обсуждаться тема рефинансирования госдолга Белоруссии перед Россией, добавил Песков.

2 сентября глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что встреча Путина с Лукашенко должна состояться в Москве в ближайшие две недели.

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